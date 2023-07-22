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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

5 مناطق في العالم كانت الأسخن في يوليو.. موجة حر

الطقس الحار
الطقس الحار

سجلت عدد من الدول أعلى درجات الحرارة التي لم يتم تسجيلها منذ قرون، مع انتشار الموجة الحارة القياسية في عدد كبير من الدول حول العالم، خلال شهر يوليو الجاري، وبدأت السلطات في اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر الناجمة عن موجة الحر.

موجة الحر تداهم العالم

وهناك عدد من الدول التي تأثرت بـ موجة الحر وعانت لفترة طويلة من ارتفاع درجات الحرارة، وكانت من بين هذه الدول اليونان، حيث إنها سجلت 45 درجة بأطول موجة حارة.

درجة الحرارة

وسجلت اليونان أعلى درجات الحرارة القياسية خلال شهر يوليو، تلك الموجة من المقرر أن تصبح أطول موجة حارة تمر على البلاد، وهو ما لم يحدث من قبل، لتصبح عطلة نهاية الأسبوع الأكثر سخونة.

 

تعرضت أمريكا وبالأخص عدد من الولايات والمدن هناك لموجة حر شديدة خلال شهر يوليو، وتم تسجيل رقماً قياسياً في درجات الحرارة لم تسجله إحدى الولايات منذ سنوات طويلة، ووصلت درجة الحرارة لـ47 درجة مئوية، مع توقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة.

 

الصين تسجل 52 درجة

وصلت درجات الحرارة في عدد من المناطق بالصين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال شهر يوليو الجاري، لتسجل درجة حرارة هي الأعلى منذ 60 عاماً، كما أن هناك عدد من المناطق بإيطاليا أعلى درجات الحرارة خلال شهر يوليو 2023، لتفوق 45 درجة مئوية، وصولاً إلى 48 درجة.

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