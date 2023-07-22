الطيران المدنى على مائدة الرئيس السيسى

تحديث أسطول مصر للطيران.. التوسع فى شبكة الخطوط.. تطوير المطارات ونظم الملاحة الجوية.. أهم ملامح الاستراتيجية المستقبلية

مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بالقطاع والارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً بما يتكامل مع التنمية الشاملة بمصر

الاعتماد على الدراسات المنهجية العالمية للتطوير والتحديث ورفع كفاءة العمل، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية لموقع مصر الجغرافى

ارتفاع أعداد الركاب والرحلات بالمطارات المصرية فى النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى

نيودلهى ومصراتة وطوكيو خطوط جديدة لمصر للطيران خلال الفترة المقبلة

وزير الطيران: تعظيم العائدات والمساهمة فى تنمية موارد الدولة المصرية وتحويل قطاع الطيران المصرى إلى محور لجذب قطاعى السياحة والاستثمار

ارتفاع الرحلات من يناير 2023 حتى يونيو 2023 بنسبة 29% بإجمالى 191 ألف رحلة جوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى التى بلغت 148 ألف رحلة

زيادة حركة الركاب بنسبة 43.5% بإجمالى 23.200 مليون راكب مقارنة بـ16.148 مليون راكب فى نفس الفترة من العام الماضى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، والموقف التنفيذى للأعمال الجارية فى هذا الصدد، خاصةً ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع فى شبكة الخطوط الجوية، وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجّه فى هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التى يوفرها الموقع الجغرافى لمصر، وعلى النحو الذى يعزز التكامل بين قطاعى الطيران والسياحة، ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي.

دعم القيادة السياسية

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى وخطة تطوير القطاع والنهوض به خلال الفترة القادمة والارتقاء بمكانته على المستوى الاقليمى والعالمى.. وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بأداء كافة قطاعاتها، صرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مجالات قطاع الطيران المدنى والتى تستهدف التوسع فى تطوير الخدمات والمرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وتوسيع شبكة الخطوط الجوية لشركة مصر للطيران وتحديث أسطولها الجوى وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات فى مختلف أنحاء العالم والاستحواذ على حصة أكبر من حركة السفر من والى جمهورية مصر العربية والتى تهدف إلى تعظيم العائدات والمساهمة فى تنمية موارد الدولة المصرية وتحويل قطاع الطيران المصرى إلى محور لجذب قطاعى السياحة والاستثمار.

زيادة حركة السفر والركاب

وأضاف عباس أن خطة التطوير والتحديث التى شهدتها المطارات المصرية خلال الفترة الماضية وانضمام مطارات جديدة إلى القطاع ساهمت بشكل كبير فى جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة فى ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة على السوق المصرى حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى يونيو 2023 بنسبة بلغت 29% بإجمالى 191 ألف رحلة جوية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 148 ألف رحلة جوية.

كما ارتفعت أعداد الركاب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالى بنسبة بلغت 43.5%، بإجمالى 23.200 مليون راكب، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتى بلغت 16.148 مليون راكب.

خطوط جديدة

ونوه وزير الطيران أنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لمصر للطيران حيث من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهى بالهند اعتباراً من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا، وتليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراته بليبيا ومدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.

هذا بالإضافة إلى الخطوط الجديدة التى تم تشغيلها مؤخرا مثل أكرا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران حققت زيادة فى أعداد الركاب خلال شهر يونيو 2023 بلغت 12% زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى وزيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9% بالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24% مقارنة من الشهر ذاته العام الماضى.

هذا وقد تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الإلكترونى فى جميع الخدمات بالكامل وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران الأمر الذى يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة فى أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها وأرباحها التشغيلية.