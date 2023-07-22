ختام منافسات بطولة اللواء علي كامل لسباحة الأساتذة

اختتمت منافسات بطولة اللواء علي كامل للماسترز «سباحة الأساتذة» اليوم بمجمع حمام السباحة بفرع الأهلي بمدينة نصر، والتي استمرت على مدار يومين.

وحصل النادي الأهلي على الكأس العام للبطولة وكأس الرجال، ونادي هليوبوليس على كأس السيدات.

أقيمت بطولة اللواء علي كامل بفرع النادي بمدينة نصر بمشاركة 17 ناديًا و270 سباحًا وسباحة على مدار يومي 21 و22 يوليو الجاري.

وأطلق اسم الراحل علي كامل سباح النادي السابق على البطولة تكريمًا لذكراه، وتم منح أسرته درع النادي على هامش فعاليات البطولة.

وحضر المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والمهندسة مايسة علي كامل، نجلا اللواء الراحل علي كامل منافسات البطولة بـ«أهلي مدينة نصر».

أقيمت البطولة تحت إشراف كل من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وتامر زينهم مدير جهاز السباحة، ومحسن عبد القوي نائب مدير جهاز سباحة الأساتذة، ومحمد فرج المدرب العام، ومجدي منصور مدرب الرجال، وسحر منصور مدربة سيدات، ونظلة فيض الله مدير إداري الماسترز.