محمد منير يعيش حالة انتعاش فني

حالة انتعاش فنية يعيشها النجم محمد منير، حيث يستعد لتحضير مفاجآت عديدة للجمهور خلال الفترة المقبلة ليجدد نشاطه الفني.

ويستعد الكينج محمد منير لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي ٣ حفلات غنائية هناك خلال شهر سبتمبر المقبل.

محمد منير

ويحيي الكينج الحفلة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية يوم ١ سبتمبر المقبل، أما عن الحفلة الثانية فمن المقرر إقامتها يوم ٩ سبتمبر المقبل، والحفلة الثالثة من المقرر أن تقام يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "الساحل الشمالي"، حيث يواصل حاليًّا التحضيرات النهائية لخروج الأغنية لجمهوره.

يشار إلى أن أغنية "الساحل الشمالي" من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج حمدي بدر.

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء عدة حفلات غنائية بأمريكا، وذلك بداية شهر سبتمبر المقبل، إذ مقرر أن يحيي 3 حفلات بولايات مختلفة.

ومن المقرر أن يحيي محمد منير حفلًا غنائيًا يوم 1 سبتمبر في نيويورك، ويوم 9 من نفس الشهر في كاليفورنيا، و16 سبتمبر في ولاية فلوريدا .

محمد منير

أغنية منير "للي":

طرح منير حديثًا أغنية "للي"، التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، تقول كلماتها:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه



عيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه “.

وكان أشعل الكينج محمد منير مواقع التواصل الاجتماعي بحفله، الذي أقيم أمس في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وكان انطلق حفل الكينج محمد منير على مسرح بنش مارك، وجا تحت عنوان "مشواري"، وبدأ بعرض فيلم وثائقي عن مشوار الكينج.

وجاء اسم “مشواري” ليكون بمثابة تلخيص لمشوار الكينج محمد منير، كما تم الاستعانة بعازفين من 9 جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة أحمد سعد وفريق كايروكي.

الكينج محمد منير

الكينج محمد منير

الكينج محمد منير





تستعرض بوابة الوفد أبرز تصريحات الكينج محمد منير خلال الحفل: