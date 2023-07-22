نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا يتقدم على المصري في الشوط الأول

نجح سيراميكا كليوباترا في التقدم على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الشوط الأول من نهائي كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وسيطر لاعبي المصري البورسعيدي على الكرة من بداية الشوط، بينما لجأ سيراميكا للاعتماد على الهجمات المرتدة من اخلف للإمام، مع التنظيم الدفاعي مما أسفر عن تسجيل الفريق هدفين.

أحرز محمد عنتر، لاعب سيراميكا كليوباترا، هدف التقدم لفريقه في الشوط الأول، بعدما أنفرد اللاعب بالحارس عصام ثروت.

بينما جاء هدف تعزيز النتيجة لكليوباترا عن طريق صلاح محسن، بعد الخطأ الدفاعي للاعبي المصري، ليرحز الهدف الثاني في الدقية الـ 10 من عمر الشوط الأول.

وحاول لاعبي المصري تقليص النتيجة، لكن قوة دفاع سيراميكا حالت دون تسجيل الفريق البورسعيدي أي أهداف.

وكان ميمي عبدالرازق، المدير الفني للمصري البورسعيدي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، عمرو سعداوي.

الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، رحيم دغموم.

خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما بدأ الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرابطة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

الهجوم: صلاح محسن.