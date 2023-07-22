الحمى الروماتيزمية مرض التهابي خطير.. أشهر أعراضه

الحمى الروماتيزمية هي مرض التهابي يمكن أن يحدث عندما لا يتم علاج التهاب الحلق أو الحمى القرمزية بشكل صحيح، وينتج التهاب الحلق والحمى القرمزية عن عدوى بكتريا Streptococcus (strep-toe-KOK-us).

غالبًا ما تصيب الحمى الروماتيزمية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، ولكنها يمكن أن تصيب الأطفال الصغار والبالغين، وعلى الرغم من انتشار التهاب الحلق العقدي ، إلا أن الحمى الروماتيزمية نادرة الحدوث في الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى.

يمكن أن تسبب الحمى الروماتيزمية ضررًا دائمًا للقلب ، بما في ذلك تلف صمامات القلب وفشل القلب، ويمكن أن يخفف العلاج الألم ويقلل الضرر الناجم عن الالتهاب ويمنع تكرار الحمى الروماتيزمية.

أعراض الحمى الروماتيزمية

تنجم أعراض الحمى الروماتيزمية عن التهاب في القلب أو المفاصل أو الجلد أو الجهاز العصبي المركزي، وقد تكون هناك أعراض قليلة أو عديدة. يمكن أن تتغير الأعراض خلال مسار المرض، وعادة ما تحدث بداية الحمى الروماتيزمية بعد حوالي 2 إلى 4 أسابيع من الإصابة بالتهاب الحلق.

يمكن أن تشمل علامات وأعراض الحمى الروماتيزمية ما يلي

حمى

المفاصل المؤلمة والعطاء - غالبًا في الركبتين والكاحلين والمرفقين والمعصمين

ألم في مفصل ينتقل إلى مفصل آخر

مفاصل حمراء أو ساخنة أو منتفخة

ألم صدر

تعب

طفح جلدي مسطح أو مرتفع قليلاً وغير مؤلم مع حافة خشنة

ثقب في القلب

حركات الجسم المتشنجة التي لا يمكن السيطرة عليها (رقص سيدنهام) - غالبًا في اليدين والقدمين والوجه

نوبات من السلوك غير العادي ، مثل البكاء أو الضحك غير اللائق ، المصاحب لرقص سيدنهام

نتوءات صغيرة غير مؤلمة تحت الجلد