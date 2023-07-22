جيل بايدن تطير إلى العاصمة الفرنسية الأسبوع المُقبل

تُسافر السيدة الأمريكية الأولى، "جيل بايدن"، إلى فرنسا الأسبوع المُقبل للاحتفال بعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏"اليونسكو"، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الزيارة ستُسلط الضوء على دور القيادة الأمريكية في العالم.

وسيُرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن قرينته للاحتفال بهذه المناسبة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى طمأنة الحلفاء بأن "أمريكا تستعيد وضعها" وللإشارة إلى التزام البيت الأبيض المتجدد تجاه المنظمة.

منظمة اليونسكو:

وانسحبت الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أشارت وزارة الخارجية في ذلك الوقت إلى التحيز ضد إسرائيل وتزايد مستحقات العضوية المستحقة للمنظمة الدولية.

وقالت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهي الآن مرشحة رئاسية للحزب الجمهوري، في ذلك الوقت إن "التسييس الشديد للمنظمة أصبح مصدر إحراج مزمن".

وأفادت قرينة الرئيس الأمريكي أنها ستحضر وستلقي خطابا في حفل رفع علم اليونسكو يوم الثلاثاء وستحيي المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي.

وأعلن مسؤول ثانٍ كبير في إدارة بايدن عن قرار الانضمام إلى المنظمة باعتباره "علامة فارقة تشير حقًا إلى عودة قيادتنا إلى فضاء دولي حيوي".