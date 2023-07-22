السيطرة على حريق شب فى الزراعات شرق النيل بنجع حمادي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم السبت، على حريق محدود نشب في زراعات الهيش بالقرب من شريط السكة الحديدن بجوار مزلقان قرية الرحمانية قبلي بشرق النيل التابع لمركز نجع حمادي شمال قنا .

وتلقى مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق محدود في زراعات الهيش بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية الرحمانية قبلي بشرق نيل مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون خسائر، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.