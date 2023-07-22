السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. قدّم الاَن

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة  التضامن الاجتماعي، عن توفير عدد من الوظائف المتاحة، إذ يستمر الصندوق فى تلقى طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة  لعلاج الإدمان الجديدة.

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وأضاف أن الوظائف ستكون في المحافظات الآتية:  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان  " حتى يوم 10 أغسطس المقبل .

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم للوظائف وطريقة التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 

http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2

ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : 

http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).

يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية.

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

 

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