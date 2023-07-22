المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة المخدرات في باب الشعرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه وإلزامه المصاريف الجنائية، لإحرازه مواد مخدرة بقصد الإتجار بباب الشعرية.

كانت القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1221 لسنة 2023 جنايات قسم باب الشعرية والمقيدة برقم 307 لسنة 2023 وسط القاهرة الكلية، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار.

بدأت الواقعة يوم 2023/4/29، بتلقي معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية معلومات تفيد بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مكان تواجده.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على 18 لفافة لجوهر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة بيعه والهاتف للتواصل مع زبائنه والسيارة للنقل وتوزيع المواد المخدرة المضبوطة.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



