وكيل صحة قنا يتفقد القافلة الطبية بنقابة الأطباء

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، فعاليات القافلة الطبية المجانية والتي تنظمها نقابة أطباء قنا، وبمشاركة نقابة صيادلة قنا، وذلك بالتعاون مع مركز الرازي للجراحات ومؤسسه الدواء للجميع.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية تستهدف إجراء 30 عملية لِوز مجاني للأطفال لمن هم دون ٨ سنوات وذلك على مدار يومين بمقر مركز الرازي للجراحات، وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء البشريين وذلك من منطلق الحق المجتمعي والخدمة المجتمعية لأبناء المحافظة.

وتقدم الدكتور راجي بخالص الشكر والتقدير للمشاركين في القافلة الطبية، مؤكداً على أهمية ما تقدمه النقابات والمؤسسات من دعم للمنظومة الطبية بما يسهم في التخفيف عن أبناء المحافظة.