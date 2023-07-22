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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

براءة 19 متهمًا بقضية "أحداث الوراق"

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها ببراءة 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جزيرة الوراق". 

 

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أشار أمر الإحالة أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعرضوا القوة، ومنعوا موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، ومارسوا البلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات.

 

وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.

 

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