مشروب الطاقة ينهي حياة مراهق.. دّمر خلايا الدماغ

حذّرت عدد من المنظمات الصحية حول العالم من مشروبات الطاقة، لما تحوية من مكونات قد تضر بالجسم والخلايا الدماغية، بل وتصل في بعض الأحيان إلى حد الوفاة.

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تسببت زجاجة من مشروب الطاقة في نهاية حياة مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا بشكل مأساوي، بعد أيام قليلة من الألم والمعاناة قضاهم في المستشفى.

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يدعي الشاب المراهق روهان غودهانية، ويعيش مع عائلته في لندن، كان يحب المشروبات الغازية بشكل عام وبعد تناوله مشروب الطاقة، بدأ يشعر بألم وتوفي بعد ثلاثة أيام في مستشفى ويست ميدلسكس بعد معاناته من "ضرر في الدماغ".

مشروب الطاقة ينهي حياة مراهق

أجريت تحقيقات حول الواقعة، ليكتشف الطب الشرعي بعد مرور أشهر من وفاة المراهق بأنه كان يعاني من بداية متأخرة لنقص المرض النادر أورنيثين ترانسكارباميليز (OTC).

روهان غودهانية

وقد توصلوا إلى إصابته بهذا المرض النادر بعد ما تم التبرع بكبد المراهق وكليتيه للزرع، وعند فحصهم لزراعتهم في مريض آخر اكتشفوا مرض المراهق.

يمنع المرض النادر OTC انهيار الأمونيا، مما يؤدي إلى تراكم مستويات قاتلة في مجرى الدم، ويمكن أن يحدث بسبب حمل البروتين.

في ختام تحقيق روهان في محكمة ميلتون كينز، قال الطبيب الشرعي "توم أوزبورن": "أجد أن روهان تناول مشروب طاقة تم شراؤه من سوبر ماركت وأن هذا أدى إلى رد فعل حاد، جعله يعانى من مرض ما لم يكن معروفًا له ولعائلته في ذلك الوقت".

وقد وصف وفاة روهان بأنها "مأساة"، مضيفًا: "ليس هناك شك في أن هذا كان شابًا أمامه مستقبل مشرق".