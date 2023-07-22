نتائج مُبهرة لحملة شرطة البيئةعلى المبيدات غير المرخصة

تمكنت أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات من ضبط 29422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها خلال شهر يونيو بما يوازى كمية 14.744 طن “العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم” بالإضافة إلى 280 قرص كويكفوس 57%.

اقرأ أيضاً: لجنة الآفات الزراعية تصدر تقرير الرقابة على المبيدات خلال يونيو 2023





وأضاف التقرير أن عدد مرات المرور على محلات الإتجار فى المبيدات وهي: 1222 محل منها 769 محل مرخص، 333 محل غير مرخص، 120 محل تحت الترخيص

وتم تحرير 52 محضر للعرض على النيابة العامة.

تسجيل 29 مبيد جديد للآفات الزراعية

وفى سياق متصل وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية وافقت على تسجيل 29 مبيد جديد منها 2 مادة خام فقط، بالإضافة إلى تسجيل 10 مستحضرات مبيدات جديدة للتصدير فقط.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة على سوق المبيدات ومنافذ البيع والتوزيع لحماية المزارعين من الغش التجارى.

وعلى جانب آخر، أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية.

وامرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكان قد تعرض مالك شركة بالطالبية للسرقة على يد عاطلين، حيث استوليا منه على مبلغ مالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مالك شركة للسرقة بمنطقة الطالبية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم ولاسيما الجرائم ذات الصلة بتجارة المُخدرات، وذلك لحماية الشباب على وجه الخصوص من التأثير السلبي لتلك المواد المُخدرة.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على الوطن والمُواطنين.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن عاطلين وراء سرقة حقيبة تحتوى على مبلغ مالي من المجني عليه وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهما، وتم ضبطهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.