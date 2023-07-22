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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الكوكب x واصطدامه بالأرض.. كارثة نيبيرو ومشاهد من يوم القيامة

كوكب x
كوكب x

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات بشأن الكوكب X، وحقيقة اصطدامه بكوكب الأرض، إذ ظل الكوكب x الغامض بعيدًا عن العلماء لعقود، ويعتقد البعض أنه قد يصطدم يومًا ما بالأرض.

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يُعرف اصطدام كوكب x بكوكب الأرض باسم "كارثة نيبيرو"، وهو سيناريو يوم القيامة.

نشرت صحيفة "ديلياكسبريس" البريطانية، أنه تم اقتراح هذا السيناريو لأول مرة في عام 1995 ليحدث في وقت ما في أوائل القرن الحادي والعشرين، وفي كل عام يجتمع الناس للتنبؤ بنهاية العالم نتيجة نيبيرو.

واعترف أحد علماء الفيزياء بأنه من المحتمل أن يحدث هذا الاصطدام في يوما ما .

يُعرف نيبيرو أيضًا باسم الكوكب التاسع ، ويقال إنه مذكور على ألواح الطين السومرية القديمة، وتقول الأسطورة أنها تحطمت من خلال النظام الشمسي المبكر وأنشأت حزام الكويكبات والأرض قبل أن تختفي مرة أخرى.

كتب روبرت ماثيوز ، أستاذ الفيزياء الزائر في جامعة أستون ، تحليلاً موجزًا ولكنه معبر عن مخاوف نيبيرو في عام 2018.

وكتب في مجلة BBC Science Focus ، قال: "صحيح أنه وراء النظام الشمسي توجد نجوم فاشلة تُعرف بالأقزام البنية والتي بالكاد أكبر من كوكب المشتري. ومع ذلك ، فإن فرص مواجهة كارثية مع أحدها ضئيلة للغاية".

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