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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يتقدم التعازي لأشرف قاسم في وفاة والده

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي للكابتن أشرف قاسم لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، في وفاة المغفور له "والده".

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وجاء في بيان الأهلي:"تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

في سياق متصل، نعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة والد أشرف قاسم نجم القلعة البيضاء السابق والذي توفي ظهر اليوم السبت.

وتقدم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأشرف قاسم وأسرة الفقيد  سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بينما حرص مجلس الإدارة على التواصل مع أشرف قاسم نجم الزمالك السابق  لتقديم واجب العزاء في وفاة والده.

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