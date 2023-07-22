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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مدير المسرح المصري : المهرجان يسعى للتريند

الفنان ياسر صادق
الفنان ياسر صادق

قال الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة،  إن المهرجان يسعى للتريند ولكن التريند المحترم.

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واضاف الفنان ياسر صادق ، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري، ان اطلاق اسم الزعيم عادل إمام وضع المهرجان في دائرة التريند.


ويشار إلى أن انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وبحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان،  وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة

الدورة السادسة عشرة تقام في الفترة من 29 يوليو، وحتى 14 أغسطس، وتحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، وسيكرم خلال المهرجان ( 10 ) قامات مسرحية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي ديكورات مسرحية، ومنهم : صلاح عبد الله ومحمد أبوداوود خالد الصاوي ورياض الخولي ، ومحمد محمود ورشدي الشامي وأحمد فؤاد سليم،  والدكتور سامي عبد الحليم ومهندسة الديكور نهي برادة والكاتب محمد السيد عيد . 


المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

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