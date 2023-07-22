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السبت 22 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع عامل غرقا فى مياه بالدقهلية

غرقا فى مياه
غرقا فى مياه

لقي عامل بمصنع طوب مصرعه غرقًا في مياه ترعة قرية المعصرة التابعة، لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وجار البحث عن الجثمان وانتشاله.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس، بغرق عامل بأحد مصانع الطوب في ترعة قرية المعصرة دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس ورجال الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين غرق عامل يدعى عبد الحليم محمد دحيلة، 45 عاما، مقيم في محافظة البحيرة، ويعمل بأحد مصانع الطوب بقرية المعصرة، وغرق في مياه الترعة المواجهة للمصنع

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من جهودها للبحث عن الجثمان وانتشاله، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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