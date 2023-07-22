قطار الصعيد ينهي حياة شخص تفاصيل

لقى شخص مصرعه في الجيزة، بعدما صدمه قطار الصعيد بعد مزلقان الدكمي بقرية أبو رجوان بمدينة البدرشين غرب الجيزة، أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص للعبور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا أفاد باصطدام قطار بمدينة البدرشين بأحد الأشخاص ووفاته في الحال، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثمان لشخص في العقد الرابع من العمر، ولا يحمل أوراث ثبوتية تكشف عن هويته، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتوفي قام بعبور منطقة غير مخصصة للعبور قبل مزلقان الدكمى بمدينة البدرشين جنوب المحافظة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.