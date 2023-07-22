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السبت 22 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أصابة سيدة فى حادث تصادم توك توك بسيارة ربع نقل

حادث تصادم توك توك
حادث تصادم توك توك بسيارة

أصيبت ربة منزل إثر حادث تصادم مركبة توك توك بسيارة ربع نقل في منطقة مسطرد في القليوبية، وتم التحفظ على التوك توك وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ربع نقل بطريق ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وإصابة السيدة "مني ا"، 35 عاما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بطريق الإسماعيلية بمسطرد، ونتجت عن الحادث إصابة سيدة وجري نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم بينما تحفظت إدارة المرور على السيارة والتوك توك.

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