السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية فى أبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب في منزل بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة بدون وقوع إصابات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع النيران في منزل بمنطقة نزلة الأشطر في أبو النمرس، وعلى الفور أمر مدير الحماية المدنية في الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص، حيث إنتقلت سيارتين إطفاء إلى موقع الحريق.

وتبين من معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والتي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشتعال النيران في منزل مكون من ثلاث طوابق وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات.