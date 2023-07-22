خفّض في الفواتير لو استهلاكك كبير.. نصائح مهمة

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدد من النصائح لخفض الفواتير الكهربائية، مقدمة عدد من المعلومات عن الترشيد والتي تقلل من الأحمال على الكهرباء وتقليل انقطاع الكهرباء، وجاء ذلك خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الفواتير الكهربائية وترشيد استهلاك الكهرباء

نصائح هامة لترشيد استهلاك التكييف للكهرباء في الصيف:

1- ضبط جهاز التكييف على حرارة 25 درجة مئوية.

2- تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لتخفيض استهلاك الطاقة لتحسين عملية تدفق الهواء.

3- تنظيف الأجزاء الداخلية لوحدة التكييف الداخلية كل شهر

4- التأكد من غلق أبواب وشبابيك الغرفة او الشقة

5- استخدم زجاج عاكس أو عازل للحرارة

6- إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية

7- فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه

نصائح لترشيد استهلاك الغسالة في فصل الصيف:

في البداية وعند شراء الغسالة لابد من:

1- شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا

2ـ التأكد من أن الغسالة تعمل بأقل استهلاك من خلال ملصق كفاءة الطاقة الموجود على الغسالة.

عند استخدام الغسالة:

1- تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف بشكل دائم

2ـ في الصيف لا تعتمد على مجفف الغسالة

3- شغل الغسالة بكامل حمولتها

4- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.