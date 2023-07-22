جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحان العربي للدور الثاني بالشهادة الإعدادية

أدى طلاب الشهادة الأعدادية بمحافظة جنوب سيناء اليوم امتحانات مادة اللغة العربية، وسط أجراءات امنية ، مع توفير سبل الراحة والهدوء لهم داخل لجان الامتحانات.

وأجرى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية لمتابعة لجان الامتحانات بإدارة طور سيناء التعليمية، تفقد خلالها لجنة الامتحانات بمدرسة رفاعة الطهطاوى الاعدادية بنين، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والتأكد من توقيع الملاحظين ثلاثيًا على ورقة الإجابة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة على الورقة.

إن لجنة الامتحانات بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، تضم طلاب مدرسة طه حسين الإعدادية، والشهيد إبراهيم الرفاعي، و مدرسة خالد بن الوليد بالجبيل، ومدرسة الزهراء للتعليم الأساسي، ومدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسي، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات ا لشهادة الإعدادية 847 طالب وطالبة، داخل 19 لجنة، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري.

وأكد غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى من امتحانات مادة اللغة العربية، أو رصد أي مخالفات داخل اللجان على مستوى كافة الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.