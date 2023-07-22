نصائح مهمة عند انقطاع الكهرباء في مصر

انقطاع الكهرباء يتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، والذي يأتي بالتزامن مع الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، مما دفع المواطنين للتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأجهزة الكهربائية مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي وما الذي يجب اتباعه في ظل تلك الظروف، والطرق التي يجب التعامل بها للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للتخفيف عند انقطاع الكهرباء في مصر

وإليكم عدد من النصائح التي تساعدك في التخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة عند انقطاع الكهرباء:

نصائح للتخفيف من حدة ارتفاع درجة الحرارة عند انقطاع الكهرباء في مصر

1- عدم التعرض المباشر من أشعة الشمس

2- شرب المياه بكثرة للتخفيف من الشعور بالحر.

3- فتح النوافذ التي يكون بها هواء كثيف

4- عدم فتح النوافذ التي يزيد بها أشعة الشمس.

5- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

6- عدم بذل مجهود كبير والقيام بأعمال ثقيلة.

7- الابتعاد عن المشروبات الساخنة؛ لأنها تزيد من الشعور بالحرارة.

نصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من التلف عند انقطاع الكهرباء في مصر

1ـ فصل الفيشة سريعًا تجنبًا عودة التيار الكهربائي بشكل قوي ويتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية كـ(الغسالة والثلاجة والتكييف والمروحة).

2- عند انقطاع الكهرباء لا بد من الحفاظ على درجة حرارة الثلاجة، وعدم فتحه وغلقها بكثرة، حتى لا تتلف الأطعمة بداخلها.