مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في سوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى باتجاه محافظة قنا وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 5 بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بالمشرحة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى وتم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بقسم الاستقبال بالمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة عقب الإتتقال بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بعد كمين الكوامل بمسافة 15 كيلو متر إتجاه محافظة قنا نتج عن الحادث إصابة م . أ . م 20 سنة بجروح متفرقة بالجسم، وإصابة ح . ع . ا 35 سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيمن، وإصابة ى . أ . م 18 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ط . م . أ 36 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س. م . م 36 سنة بإشتباه نزيف بالمخ وإشتباه كسر بالساقين والساعد الأيسر وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كما نتج عن الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر حوالى 25 سنة جثة مجهولة الأسم واللهوية تم نقل الجثة للمشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق مرة أخرى عقب توقفه جزئيا وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة