الهلال أم ريال مدريد.. رغبة مبابي تحسم مستقبله

يواصل الغموض حول مستقبل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد التصريحات الأخيرة له، عن وضع ناديه، والتي هاجم خلالها الإدارة.

وكان مبابي قد أكد في تصريحات صحفية أن العملاق الباريسي منقسم، بجانب أنه لن يستطيع الحصول على الكرة الذهبية في حالة استمراره في باريس، بالإضافة إلى أن الإدارة تعد سببًا رئيسيًا في عدم فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية على الرغم من التعاقد مع كوكبة من النجوم.

الهلال يرغب في ضم مبابي

مبابي

يستعد الهلال السعودي لتقديم عرضًا قويًا لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قرر النادي العاصمي عرض اللاعب للبيع خلال الفترة المقبلة.

ويتمسك مبابي بفكرة عدم تجديد تعاقده مع باريس خلال الفترة المقبلة، مما يجعل الموسم المقبل اَخر موسم للاعب مع البي أس جي.

ويرصد الفريق السعودي 600 مليون يورو من أجل إتمام صفقة مبابي، حيث يضع 400 مليون يورو كراتب للاعب بعقد لمدة موسمين، بالإضافة إلى 200 مليون قيمة الصفقة من باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يتحرك

في سياق متصل، بدأ القلق يتسرب لإدارة ريال مدريد، بعد الاهتمام السعودي المفاجئ خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بدأت إدارة الميرينجي التحرك لتقديم عرضًا رسميًا لباريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مسؤولي ريال مدريد في استغلال رغبة مبابي في ارتداء قميص الملكي للتفاوض حول القيمة التي يريدها باريس لرحيل اللاعب.

مستقبل مبابي

مبابي

يرفض مبابي اللعب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، على الرغم من قوة المقابل المادي المعروض على اللاعب من قبل الهلال السعودي خلال الساعات القليلة الماضية.

ويرغب مبابي في الانتقال لريال مدريد، بعدما سيطر الندم على اللاعب بسبب التفريط في فرصة الانتقال للملكي، حيث فّضل اللاعب تجديد تعاقده مع البي أس جي على الانتقال للسنتياجو بيرنابيو.