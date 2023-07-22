المنيا: ضبط 261 مخالفة بمنشآت طبية خاصة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال شهر يونيو الماضى ، حيث أسفرت الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، عن ضبط 261 منشأة مخالفة ، وتحرير محضري غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وذلك خلال المرور على 475 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمنيا ، أنه تم إنذار 183 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع ، وتحرير محضري ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحريز المضبوطات .