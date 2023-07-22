غداً .. إنطلاق برنامج يوليو الفكري الأول بمتحف ناصر

تزامناً مع مرور ٧١ عاماً علي ثورة يوليو

تستعد حركة ناصر الشبابية بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات، لإطلاق برنامج يوليو الفكري الأول تزامناً مع احتفالات الشعوب الحرة بمرور ٧١ عاماً علي ثورة يوليو المجيدة، ومرور خمس سنوات علي تأسيس حركة ناصر الشبابية، وذلك في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٢٦ يوليو الجاري، بمقر المؤسسة التاريخي بوسط البلد، القاهرة، وذلك بحضور أهم الاكاديمين والمثقفين المصريين.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، أن افتتاح برنامج يوليو الفكري سينطلق غداً من متحف الزعيم جمال عبدالناصر، لافتًا إلي أن الافتتاح سيسبقه زيارة الوفد المشارك بالبرنامج إلي ضريح الزعيم جمال عبدالناصر.

وأشار إلي أنه المقرر أن يستعرض البرنامج قراءة عمقية لرؤية ثورة يوليو منهجها الاصلاحي والتنموي والدورس المستفادة من عدة جوانب فيما يتعلق بالتعليم والثقافة، والعدالة الإجتماعية، ومؤكدًا عمق أثر مثل هذه البرامج والفعاليات في تعزيز الهوية واحياء الذاكرة الوطنية للشعوب.

وفي سياق متصل صرح حسن غزالي مؤسس حركة ناصر الشبابية، والأمين العام للمؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات، أن تزامن برنامج يوليو الفكري مع الذكري الخامسة لتأسيس حركة ناصر يُعد مؤشراً لمدي قدرتنا علي بناء كوادر شبابية وطنية مؤمنة بجهود الدولة ومشروعاتها الوطنية الصادقة، وتعزيزاً لمسؤوليتهم تجاه وطنهم وما تركه الآباء من إرث قومي شاهد علي نضالهم.

وقال إنه أنه أمتداد البرنامج إلي أربعة أيام بدءًا من غد ٢٣ يوليو، ومُشيراً إلي أن إمكانية حضور أبناء الأقطار العربية والناطقين بالعربية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

واختتم غزالي، موضحًا أن برنامج يوليو الفكري الأول يأتي كآلية من آليات بناء قدرات الكوادر الشبابية والطلابية فكرياً، والذي تحرص عليه حركة ناصر الشبابية والمؤسسة الأفريقية من خلال برامجها وفعالياتها الثقافية ولقاءاتها الفكرية بشكل دوري.

قال حسن غزالي، المنسق العام لمنحة ناصر للقيادة الدولية، إن النسخة الرابعة، شهدت العديد من الجلسات الحوارية النقاشية حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن في إطار مختلف التحديات العالمية، وعدد من ورش العمل التفاعلية التي سعت بقوة إلى وجود مبادرات وأفكار ومشروعات مشتركة بين شباب المنحة.

وأضاف غزالي، خلال كلمته في ختام النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، أن المنحة تضمنت عدد من الزيارات العامة للمؤسسات الوطنية وأبرزها؛ منطقة الأهرامات وسقارة وبانوراما حرب أكتوبر، قناة السويس وأنفاق الإسماعيلية وسيناء الجديدة، مجلسي الشيوخ والنواب، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، دار الأوبرا المصرية، المجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الشرطة.



اختتمت وزارة الشباب والرياضة، منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، المنعقدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و سفراء دول "رواندا، أذربيجان، أوغندا، أرمينيا، الجزائر"، ومندوبي سفرات دول "زيمبابوي، زامبيا، الصومال، الكونغو، المكسيك، العراق، تايلاند، أوزبكستان، موزمبيق، تنزانيا، البحرين"، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ولفيف من رموز المجتمع، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والإعلاميين والصحفيين.



تهدف منحة ناصر للقيادة الدولية، إلى تعزيز دور الشباب عالمياً من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتدريب، وأنها تعد من أبرز المنح الدولية المقدمة من جنب الدولة المصرية، ونقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء مؤسسات الدولة الوطنية، وخلق جيل جيل من القيادات الشبابية علي مستوي العالم ومن دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع شراكة الجنوب جنوب والتوعية بدور عدم الانحياز.



وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ العديد مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة للشباب من مختلف دول العالم، وأن المنحة قد تضمنت العديد من اللقاءات الحوارية وورش العمل، بحضور بعض السادة الوزارء وكبار الشخصيات والسفراء وممثلي الوزارات بالإضافة إلي العديد من الزيارات إلي الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة وإلي الأماكن الأثرية والسياحية داخل مصر.

