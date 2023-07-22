إزالة 50 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تنظيم حملات الإزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة ، للموجة الـ ٢١ بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفى إطار التكليفات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ففي مركز المنيا، تم إزالة ١١ حالة تعدِِ على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى ، البرجاية ، وتله ، وصفط الخمار ، وبنى أحمد الغربية، وبنى محمد سلطان.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، من إزالة ٢٠ حالة تعدِِ منها حالتان بقرية أبوجرج و ٦ حالات بناء مخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى ، الجرنوس و شلقام ، وإزالة ٥ حالات تعدِِ على أرض زراعية فى المهد ، و فك شدة خشبية بقرية إبشاق ، و ٣ حالات تعدِِ على أرض زراعية ، و ٣ حالات تعدِِ أخرى بحى شرق المدينة .

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، ١٢ حالة تعدِِ منها ٥ حالات بناء خارج الحيز العمرانى ، و ٧ حالات تعدِِ على أملاك دولة خارج الحيز العمرانى، وفى مركز ومدينة سمالوط، تم إيقاف وإزالة ٥ حالات تعدِِ بناء بدون ترخيص منها ، حالة تعدِِ بقرية البيهو ، و٤ حالات تعدِِ بحى شمال و جنوب المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعدِِ، وفى مركز ومدينة مطاى، تم إزالة حالة تعدِِ بالبناء على الأرض الزراعية بحى غرب المدينة.