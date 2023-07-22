سكرتير الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بإطسا

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا لقاء " خدمة المواطنين " الأسبوعي بمركز إطسا.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة إطسا، ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إطسا، ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوي، في إطار لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي الذي يعقد بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا للاستماع إلى شكاوى المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالأطر القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

واستمع السكرتير العام المساعد لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا، ومنها شكاوى بعض المواطنين الذين يرغبون في صرف معاش تكافل وكرامة، وطلبات لبعض المواطنين لتراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة وطلبات توفير سكن اجتماعي وفرص عمل، كما استمع أيضا لمشكلات تخص إجراءات الإدارة الهندسية والتراخيص وإجراءات نقل التراخيص، وطلبات أخرى تخص أملاك الدولة وإجراءات التقنين، ووجه بتذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين،

كما استمع السكرتير العام المساعد لبعض الاهالي من قرية الحجر والذين يتضررون من بعض مشكلات تخص قطاع الكهرباء ومشكلات تخص الإشغالات، ومشكلات أخرى حول مخالفات الإشغالات من بعض اهالي قريتي قصر الباسل وابوجندير.

السكرتير العام المساعد يحث رؤساء الوحدات المحلية على حل مشكلات المواطنين

وفي كلمة إلى الحضور تحدث اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية وحثهم خلالها على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وانه يجب العمل دائما على تلبية طلباتهم.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.