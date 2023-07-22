تحرير 156 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية المكثفة على المخابز البلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة، تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية حررت 10 محاضر تموينية متنوعة للمخابز البلدية ، خلال حملة مكبرة بمجلس قروى نزلة البدرمان، حيث تنوعت المخالفات بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ) .

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية رقابية مكبرة على المخابز البلدية و المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير ٨٣ محضراً تموينياً ، جاءت المحاضر بين ( بيئة ـ تموين - نظافة ـ إشغال)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا، قال هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير ٤١ محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق والمخابز البلدية ، بقرى مجلس قوري منبال منها، ٣٢ محضرا للمخابز ، تنوع بين ( عدم نظافة ونقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان - عدم صرف بون - عدم وجود ميزان، إلى جانب ٩ محاضر فى مجال الأسواق، شملت، ( ذبح خارج السلخانة - عدم وجود شهادة صحية - البيع بأزيد من السعر الرسمي).

وأشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية حررت بالتعاون مع التموين ٢٢ محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز البلدية ، حيث تنوعت المخالفات بين، (عدم نظافة- عدم صرف بون- عدم وجود سجل ، عدم وجود ميزان) .