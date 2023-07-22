أانجولا تستقبل 80 ألف فيل من بوتسوانا

كشف جواو لورينسو، رئيس دولة أنجولا، عن استقبال بلاده خلال السنوات المقبلة 80 ألف فيل من بوتسوانا، كجزء من برنامج لإعادة توطين الأنواع في هذا البلد الواقع في جنوب إفريقيا.

قال لورينسو، خلال مؤتمر صحفى في غابورون عاصمة بوتسوانا، إننا في حاجة للعمل لنقل هذه الحيوانات، من شمال البلاد إلى متنزهات “مافينجا، لوينجو، لوينا الوطنية في في مقاطعة كواندو كوبانجو الشرقية”.

وشدد جواو، علي إعادة إدخال هذه الحيوانات في المتنزهات الأنجولية لانه سيساعد في تطوير قطاع السياحة، لافتًا إلي أن دول عديدة من بلدان الجنوب الأفريقي قد نفذت برنامجًا للحفظ في منطقة كافانغو زامبيزي المحمية العابرة للحدود (ATFC-KAZA).

وأضاف رئيس دولة أنجولا، أن زيارته إلي بوتسوانا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي ، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والسلام والأمن في منطقة السادك وفي العالم، في أوائل يوليو ، أدخل 14 زرافة من ناميبيا المجاورة إلى حديقة أيونا في جنوب غرب أنغولا.

تعتبر هذه الحديقة الواقعة في مقاطعة ناميبي واحدة من أكبر المنتزهات في البلاد بمساحة 15200 كيلومتر مربع، وفقًا لـ African Parks ، المنظمة غير الحكومية التي قادت الحملة، لإعادة هذا النوع الذي أهلكته الحرب الأهلية ، فإن هذا النقل هو الأول في سلسلة تهدف إلى استعادة وإثراء التنوع البيولوجي في المنتزه.



جددت دولتي أنجولا والجمهورية الكونغو الدييمقراطية، ربط خط سكة حديد، في مناطق التعدين الكونغولية بالمحيط الأطلسي.

خلال الأسبوع الماضى، منحت لواندا وكينشاسا، مجموعة من المستثمرين امتيازات لمدة 30 عامًا، بهدف تشغيل خط سكة حديد، يربط بين ميناء لوبيتو الأنجولى بكولويزي، في قلب منطقة إنتاج المعادن، بما في ذلك النحاس، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



معلومات عن تلك الشروع:-

1- يربط مشروع سكة حديد بين ميناء لوبيتو الأنجولى بكولويزي

2- تكلفة المشروع 555 مليون دولار.

3- تمويل المشروع جزئيًا من ا من قبل DFC، مؤسسة تمويل التنمية الدولية.

4- يمتد خط السكك الحديدية هذا على طول 1700 كيلومتر، وقد تم بناؤه منذ 100 عام من قبل مستثمرين بريطانيين.

تعد مؤسسة تمويل التنمية الدولية، تابع لوكالة حكومية أمريكية، من شأنه أن يجعل من الممكن تطوير تصدير المعادن والتجارة الإقليمية وكذلك إنعاش اقتصادات البلدين.



في عامى 1975، 2002، أغلق الجزء الأنغولى خط السكة حديد، خلال ذروة الحرب الأهلية في البلاد.

تفضل شركات التعدين نقل الخام براً إلى لوبيتو والموانئ الأخرى المشبعة في كثير من الأحيان في تنزانيا أو كينيا أو موزمبيق أو جنوب إفريقيا، لكن هذا النقل المكلف للغاية يستغرق أسابيع.

يأمل الكونسورتيوم، الذي يضم تاجر السلع ترافيجورا وشركة البناء البرتغالية موتا إنجيل، في تقليص وقت السفر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ولوبيتو إلى أقل من 36 ساعة، مع ستة قطارات على الأقل يوميًا بحلول السنوات الخمس المقبلة.

لتحقيق ذلك، يخطط لاستثمار حوالي 455 مليون دولار في أنغولا، بما في ذلك شراء أكثر من 1500 عربة أو قاطرة، وإصلاح الجسور أو المسارات. وسيخصص مغلف آخر بحوالي 100 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية ولا يستبعد الكونسورتيوم تمديد الطريق إلى زامبيا. يجب أن يبدأ العمل في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

