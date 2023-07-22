موعد حفل دينا الوديدي في مهرجان الصيف الدولي

تستعد الفنانة دينا الوديدى لاحياء حفلًا غنائيًا فى الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى، يوم الخميس 17 أغسطس المقبل، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

وكانت طرحت دينا الوديدي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "خمس فصول"، يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي.

وتدشن الوديدي انطلاقة غنائية جديدة في رحلتها الموسيقية عبر الألبوم الثالث في مسيرتها، والذي يضم في جعبته خمس أغنيات مختلفة تحمل كل منها حالة خاصة وحكاية منفصلة متصلة بالحالة العامة للألبوم، ومنها جاء اختيار اسمه "خمس فصول".

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وتخوض دينا تجربة التلحين وكتابة الأغاني، حيث لحنت جميع أغاني الألبوم بنفسها كما شاركت في كتابة بعضها، وتتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء الشباب، ندى الشبراوي وأحمد عبدالخالق وعمرو نور ونبيل عبدالحميد، وخمس موزعين موسيقيين، هم رامي عطالله ووائل السيد وكريم حسام وفادي بدر وماهر الملاخ.

وتهدي الوديدي خلال الألبوم رسالة شكر وعرفان لكل الأشخاص الذين يساعدوننا في حياتنا ويقفون بجانبنا في مصاعبنا ويشاركون فرحتنا ومآسينا دون مقابل، وذلك خلال أولى أغنيات الألبوم التي تحمل اسم "المجد".

ويعيد ألبوم "خمس فصول" دينا الوديدي لساحة الألبومات الغنائية بعد خمس سنوات منذ ظهور ألبومها الثاني "منام" الذي قدمت خلاله تجربة موسيقية غير مألوفة بالاعتماد على أصوات القطارات الحقيقية، كما يأتي بعد 9 سنوات منذ ظهور أول ألبوماتها "تدور وترجع".

كما يعقب الألبوم الجديد إطلالة دينا على جمهورها خلال السنوات الماضية كل فترة بأغنية جديدة على

طريقة "السنجل"، من بينها كليب "يا بدر" وأغنيات "ياللي معدي" و"وصول" وكليب "القمر"، بجانب سلسة حفلات غنائية في مصر وأنحاء العالم.

وعن "خمس فصول" قالت دينا الوديدي: "الألبوم يعتبر رحلة شعورية في غمار المشاعر الإنسانية بين الحزن والقلق والتفاؤل والاستسلام والسعادة، وتحمل كل أغنية منها تجسيدا لشعور ما وحالة خاصة جدا وكأنها فصل من فصول الحياة، ومن هنا جاء اختيار الاسم "خمس فصول".

معلومات عن دينا الوديدي

دينا الوديدي مطربة وملحنة وبروديوسر بدأت رحلتها في عالم الغناء منذ أكثر من 12 سنة، حفرت اسمها في الوسط الموسيقي المستقل بالنجاح الجماهيري لأول ألبوماتها "تدور وترجع"، ووصل صداها للعالمية بتجاربها الغنائية مع الموسيقي البرازيلي جيلبرتو جيل وتجربتها مع مشروع النيل، بجانب ألبومها الموسيقي الأخير "منام"، الذي اعتمدت في موسيقاه على الأصوات الحقيقية للقطارات، وقدمت جولات موسيقية في أنحاء العالم بين أوروبا وأمريكا والبلدان العربية.

وكانت قالت الفنانة دينا الوديدي إن مسارح مصر تصنع أنشطة كبيرة وتتنوع في اختيار الموضوعات خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الفرصة سانحة لها ولفرقتها أن تنظم حفلات كثيرة في محافظات مختلفة ونائية.

وأضافت الوديدي خلال كلمة لها في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، نحتاج لتطوير المسارح عبر الديجيتال ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الذي يساعد الفنان والجمهور للوصول بالأنشطة لجمهور أكثر وفئات متنوعة ومختلفة، ويسمح بانتشار أكثر، بالإضافة إلى صناعة الأرشيف الخاص بفن مصر وفنانينه.

وطالبت الوديدي بضرورة التوسع في إنشاء مراكز تعليم للآلات الموسيقية للأكاديمين وغير الأكاديمين بهدف صناعة رموز جديدة للفن في مصر.