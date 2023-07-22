قطع المياه لمدة 3 ساعات بمناطق هضبة الأهرام ومساكن الضباط والمتحف ومساكن الشباب بالرماية
أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار بالقيام بأعمال الربط الدائم علي خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر المرحلة الأولي والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم .
الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة " ٣ " ساعات اعتبارا من الساعة الثانية صباحآ حتي الساعة الخامسة صباحآ وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣ وذلك للقيام بتنفيذ الأعمال المطلوبة .
وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع مناطق " هضبة الاهرام ، مساكن الضباط ، المتحف ، مساكن الشباب بالرماية " إلي جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته .
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة .
وتنوه المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فوراً .