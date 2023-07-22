وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص

أجرى الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، جولة تفقدية داخل مستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص، حيث قام بالمرور على التوسعات التى تتم بالدور الأرضي والأول ،ومتابعة الترميمات والتجهيزات التي تتم فيهما ، حيث يتم التوسع لزياده عدد العيادات التخصصية بالمستشفى ، وكذلك التوسع في القسم الداخلي لجراحة الأطفال ، وإنشاء معمل على أعلى مستوى، وايضًا قسم خاص بالصيدلة ، لملاءمتها لزيادة التردد على المستشفى ، وبما يعود بالنفع على الأطفال المرضى، وذلك فى وجود الدكتور محمد غزلان مدير المستشفى ، والفريق الطبي والإداري بالمستشفى .

ووجه الجزار، بسرعة الإنتهاء من الترميمات والتجهيزات المطلوبة ، حتى تدخل تلك التوسعات فى نطاق الخدمة قريبًا ، بما يعود بالنفع على الأطفال المرضى ، الذين يفدون للمستشفى من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة .

وقام بالمرور على العيادات التخصصية ، واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات ، وشدد على تواجد الأطباء كلٌ فى مكان عمله .

وأكد على ضرورة الإهتمام بالملف الطبي والتأكيد على كتابة ملاحظات الطبيب بكل دقة ، والتوجيه بالتسجيل الطبي لكل حاله بمنتهى الدقة ، وتقديم كافة الخدمات لمريض الطوارئ وكافة الفحوصات بالمجان ، وعدم تحملة مريض الطوارئ لأى أعباء إضافية، مؤكدا على المشاركة فى حملة ١٠٠ يوم صحة ، بما يعود بالنفع على كافة المواطنين .

وفى نهاية جولته ، شدد وكيل مديرية الصحة بالبحيرة ، علي أهمية الحرص على تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد ، والعمل على راحة الأطفال المرضى وتسخير كافة جهود الفريق الطبي والفريق المعاون من أجل خدمتهم ، حتى تستمر المستشفى فى تقديم كافة الخدمات بالشكل اللائق والمتميز المعروف عنها .