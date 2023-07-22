انعدام مياه الري يدمّر الأراضي الزراعية بالحجر في الفيوم

يعاني مزارعو قرية الحجر وتوابعها بمركز إطسا محافظة الفيوم، من شح مياه الري في بحر البلد والذى يروى مساحات واسعة من أجود الأراضى الزراعية.

ويعتبر بحر البلد هو الشريان الرئيسى والوحيد كمصدر لمياه الري فى المنطقة ولا يوجد أي مصادر بديلة للرى وتتعرض الأراضى الزراعية لهلاك المحصول وتدمير اشجار الفاكهة والنخيل وبوار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة.

في البداية يقول محروس حسين أبومصباح من أهالى قرية الحجر، أن بحر البلد هو شريان الحياة للأراضي الزراعية بالقرية ومعظم الأهالى يعملون بالزراعة وهى مصدر معيشتهم وليس لهم اى عمل آخر وخاصة بعد عودة الشباب من ليبيا والسودان واتجاه العديد منهم إلى الزراعه وتربية الماشية والتى تعتمد على وجود مياه الرى بصفه مستمره لري أراضيهم ولكن ما حدث لبحر البلد ينذر بكارثة قد تؤدي إلى تصحر الأراضي الزراعية الخصبة بقرى الحجر والحمودات والتله وهويدي.

بوار الأراضى الزراعية بسبب نقص مياه الري ببحر البلد في الفيوم

وأضاف محمود محمد عبدالغني أن بحر البلد لا يوجد به مياه منذ أكتر من شهر مما تسبب في جفاف المحاصيل الزراعية ومنها محصول الذرة، والذي يعد محصولا رئيسيا وخاصة بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأصبحنا نعتمد بشكل أساسي على المحاصيل التي نقوم بزراعتها لتأمين الأعلاف للماشية والتي تعد مصدر الدخل الرئيسي لنا بجانب الزراعة، متساءلا من ينقذ الأراضي الزراعية وماذا يفعل المزارعين والمحاصيل تحترق امام اعينهم، مع العلم أن غالبية المزارعين يقومون بزراعة المحاصيل بالديون الآجلة مع تجار التقاوي والأسمدة والمبيدات الزراعية في ظل ارتفاع الأسعار لكافة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى أن غالبية الأراضي محملة بالديون من البنك الزراعي المصري وهي مبالغ تم الحصول عليها لإصلاح الأراضي الزراعية وكل أحلامنا أن تساعدنا الأراضي الزراعية في سداد تلك المبالغ قبل أن نجد أنفسنا في ساحات المحاكم بل والذهاب إلى السجون لعدم تمكننا من السداد.

ويتساءل أحمد أبوزريعة من أهالي قرية الحجر، من المسئول عن هلاك الزرع وشح المياه واضطرار أصحاب تلك الأراضي إلى الهجره غير الشرعية وموت الشباب في عرض البحر هربا من أوضاع تلك الأراضي التى تحولت الى صحراء قد تجعلهم يموتون واقفين، فلذلك لجؤوا إلى الهجرة بالإضافة إلى اتجاه الشباب إلى الانحراف بسبب ضيق ذات اليد، بعد الفشل في تأمين الغذاء للأهالي والماشية، بعد اغتصاب حقوقهم المشروعة في مياه الري وبعد ما سببه لهم بحر الجرجبة على مدى أكثر من 30 عاما، يأتي اليوم بحر البلد لينذر بكارثة طالت الجميع دون استثناء.

ويناشد أهالي قرية الحجر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى بالفيوم بالتدخل لحل أزمة نقص المياه فى بحر البلد للعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومنع بوار الأراضى الزراعية الخصبة وهلاك الزرع والمزارعين.