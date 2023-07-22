طريق "القطامية السخنة" يُنهي حياة شخصين وإصابة 31 بالفيوم ومطروح.. الأبرز في حوادث اليوم

حوادث الطرق، صارت أمرًا دائم التكرار في جميع أرجاء الجمهورية، التي تشهد اليوم تلو الآخر، سقوط العشرات من الأبرياء ما بين جرحى ومتوفين، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة، لتحسين كفاءة شبكات الطرق والمواصلات، خلال الآونة الأخيرة.

فقد شخصان حياتهما، وأصيب 19 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق "القطامية- السخنة"، ونقل رجال الإسعاف، المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، كما نُقل لضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى.

مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغًا من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 40 طريق القطامية اتجاه السخنة، ليتوجه مدير إسعاف السويس بـ 12 سيارة لمكان الحادث، كما انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص تقل 21 فردًا كانوا في طريقهم لقضاء العطلة بأحد القرى السياحية في السخنة، وبسبب السرعة الزائدة انقلبت السيارة رقم "ق ج 9859" أمام بنزينة وطنية، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى السويس العام، عن قسم الطوارئ، أنه تم استقبال 19 مصابًا نصفهم من الأطفال، وخضعوا للفحص الطبي، وأغلبهم يعاني من كسور في الأطراف وكدمات وسحجات.

وفي محافظة مطروح، فقدت طفلة حياتها وأصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة نصف نقل على طريق الساحل الشمالي، عند الكيلو 190 على طريق مطروح الإسكندرية الدولي.

وحدة إسعاف مطروح، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل مع سيارة ملاكى عند الكيلو 190 طريق مطروح الإسكندرية الساحلى، ما أدى الى وجود مصابين وجثة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وهى مستشفى العلمين المركزى، وتبين بعد نقل المصابين وجود جثة هامدة لطفلة نتيجة الحادث تدعى هدير رشاد السيد ٣ سنوات من محافظة الشرقية، وتم ايداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وإصابة 14 شخصًا جارى إسعافهم بقسم الطوارىء بالمستشفى ووضعهم تحت الملاحظة والعناية لحين استقرار حالاتهم.

وبمحافظة الفيوم، أصيب 17 شخصًا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه القاهرة أمام مدينة الفيوم الجديدة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 17 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي محافظة الجيزة، وقع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف الطريق الصحراوي في منطقة الصف، وهو ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ، وقد اتضح أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة واصطدمت السيارة بالرصيف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انتقالًا إلى محافظة المنيا، فقد أصيب شخصان، إثر حادث انقلاب سيارة، جنوب المحافظة، بسبب اختلال عجلة القيادة.

ورد بلاغ إلى مدير أمن المنيا، من غرفة عمليات النجدة، بحادث انقلاب سيارة، أمام محطة مياه كدوانى، لينتقل فريق من المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة بسبب اختلال عجلة القيادة أثناء عبور منحي بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا للعلاج والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.