أنشيلوتي يتمسك بـ ريال مدريد ويرفض العرض السعودي

رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، العرض المقدم من صندوق الاستثمار السعودي، من أجل قيادة أحد أندية القمة في دوري "روشن".

وأكد أنشيلوتي لممثلي صندوق الاستثمار السعودي أنه ملتزم بتعاقده مع ريال مدريد والممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

فيما ذكرت صحيفة "اَس" الإسبانية، أن المدرب الإيطالي تلقى عرضًا كبيرًا من صندوق الاستثمار السعودي، لتدريب نادي كبير في دوري "روشن".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العرض المالي كبير للغاية، لإغراء أنشيلوتي بالموافقة على فكرة الانتقال للسعودية.

وأكدت "اَس" أن مدرب ريال مدريد رفض العرض، مشيرًا إلى أنه يحترم تعاقده مع النادي الذي يقوم بتدريبه "ريال مدريد"، ولا يرغب في تركه خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن مسؤولي صندوق الاستثمار رفضوا الضغط على كارلو، لينسحبوا من المفاوضات بعدما علموا بإن المدرب الإيطالي متمسك بالاستمرار في ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أكدت بإن أنشيلوتي أتفق مع الاتحاد البرازيلي من أجل قيادة المنتخب عقب نهاية تعاقده مع الملكي، والذي سيكون مع نهاية الموسم المقبل.