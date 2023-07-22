4 مراكز علاجية تكافح الإدمان تضاهي العالمية قريبا (شاهد)

كشف مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، سبل عمل الصندوق وطرق العلاج.

وقال "وهبة" خلال تصريحاته ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم السبت، إن الصندوق يعمل على محورين علاجي وتوعوي.

وأشار إلى أنه على مدار الـ 10 سنوات الماضية كان هناك اهتماما من القيادة السياسية بملف تعاطي المخدرات في مصر، وأصبح لدينا 28 مركزا علاجيا بـ 17 محافظة، مقابل 12 مركزا علاجيا خلال عام 2014 بـ 7 محافظات.

وتابع وهبة أن مراكز علاج الإدمان تتميز بأنها فريدة من نوعها في تقديم العديد من الخدمات لمرضى الإدمان مجانًا وبسرية تامة.

واستطرد أننا بصدد افتتاح 4 مراكز علاجية بالشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان تضاهي المراكز العالمية، والخدمات بها لا تقتصر على الخدمات العلاجية بل تمتد لخدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي بتعليم المتعافين حرف يحتاجها سوق العمل.

وواصل وهبة أن الفترة الماضية شهدت تدريب 12 ألف متعافي على حرف يحتاجها سوق العمل، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات للمتعافين من الإدمان؛ لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مع تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وتنظيم رحلات سياحية لهم.

وشدد على أن إنشاء وتأسيس جميع المراكز العلاجية الجديدة تم بسواعد المتعافين.