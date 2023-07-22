السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

4 مراكز علاجية تكافح الإدمان تضاهي العالمية قريبا (شاهد)

مركز علاج الإدمان
مركز علاج الإدمان

كشف مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، سبل عمل الصندوق وطرق العلاج.

 

txt

صندوق مكافحة الإدمان يضع شروط التقدم للوظائف الشاغرة بـ 4 محافظات

txt

"مكافحة الإدمان" يكشف دور محمد صلاح في مضاعفة الإقبال على العلاج (فيديو)

وقال "وهبة" خلال تصريحاته ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم السبت، إن الصندوق يعمل على محورين علاجي وتوعوي.

وأشار إلى  أنه على مدار الـ 10 سنوات الماضية كان هناك اهتماما من القيادة السياسية بملف تعاطي المخدرات في مصر، وأصبح لدينا 28 مركزا علاجيا بـ 17 محافظة، مقابل 12 مركزا علاجيا خلال عام 2014 بـ 7 محافظات.

وتابع وهبة  أن مراكز علاج الإدمان تتميز بأنها فريدة من نوعها في تقديم العديد من الخدمات لمرضى الإدمان مجانًا وبسرية تامة.

 

واستطرد أننا بصدد افتتاح 4 مراكز علاجية بالشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان تضاهي المراكز العالمية، والخدمات بها لا تقتصر على الخدمات العلاجية بل تمتد لخدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي بتعليم المتعافين حرف يحتاجها سوق العمل. 

وواصل وهبة  أن الفترة الماضية شهدت تدريب 12 ألف متعافي على حرف يحتاجها سوق العمل، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات للمتعافين من الإدمان؛ لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مع تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وتنظيم رحلات سياحية لهم.

وشدد على أن إنشاء وتأسيس جميع المراكز العلاجية الجديدة تم بسواعد المتعافين.

مواد متعلقة

"مكافحة الإدمان" يكشف دور محمد صلاح في مضاعفة الإقبال على العلاج (فيديو)

ندوة توعوية لشباب المهدية عن" مخاطر الإدمان والمخدرات"

مكافحة الإدمان: قدمنا خدمات علاجية لـ82 ألف مريض خلال 6 أشهر (شاهد)

علاج 52 ألف مريض إدمان مجانًا في سرية تامة خلال 4 أشهر
الجريدة الورقية