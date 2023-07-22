حادث مروري يتسبب في إصابة 4 أشخاص بجسر السويس

شهد طريق جسر السويس التابع لقسم شرطة السلام وقوع حادث مروري تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود حادث مروري على طريق جسر السويس، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث والدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى.

وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ 4 أشخاص على طريق جسر السويس، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع حطام الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.