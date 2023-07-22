دبلوماسية روسية تتحوّل إلى خبّازة في أوروجواي بعد ترك وظيفتها (شاهد)

قامت دبلوماسية روسية يتحويل عملها إلى خبّازة في أوروغواي بعد ترك وظيفتها، وذلك احتجاجا منها على الحرب في أوكرانيا، بعدما تخلت عن وظيفتها كمستشارة اقتصادية في السفارة الروسية في مونتيفيديو احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

شقّت إيكارينا جيرمانوفيتش طريقًا جديدًا لنفسها ووجدت سلواها في الخبز، ما مكّنها من الفوز بمسابقة وطنية في أوروغواي.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم السبت، لحظة قيام الدبلوماسية بالعمل كخبازة في أورغواي.

و على بُعد آلاف الكيلومترات من حرب شنّها البلد الذي تحمل جنسيته على البلد الذي وُلدت فيه، تحوّلت الدبلوماسية الروسية السابقة إيكارينا جيرمانوفيتش إلى خبّازة فازت بالجائزة الكبرى في برنامج تلفزيوني.

في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس بعدما أصبحت شخصية معروفة في الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا اللاتينية، اعتبرت جيرمانوفيتش أن الحرب في أوكرانيا "أَلَم لن يزول أبدًا".

وقالت في منزلها في مونتيفيديو "ولّدت الحرب شرخًا سيستغرق إصلاحه عقودًا. تحطمت عائلات وانفصلت عن بعضها".

وُلدت جيرمانوفيتش قبل 40 عامًا في زابوريجيا، التي كانت حينها جزءًا من الاتحاد السوفياتي لكنها أصبحت اليوم منطقة أوكرانية، وانتقلت بعدها إلى موسكو حيث نشأت مع والدَيها وأشقائها.

وتحمل جيرمانوفيتش الجنسية الروسية فقط، لكنها أمضت فترات العطل خلال طفولتها في أوكرانيا ولديها أقارب في البلدَين.

لكنها انقطعت عن الكثير من أقاربها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.