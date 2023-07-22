منتخب الجولف يطير إلى المغرب استعدادا للبطولة العربية

تغادر القاهرة غدا الاحد بعثة منتخبنا الوطنى للرجال متجهة الى المغرب استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية للرجال رقم 42 .

وتضم البعثة المسافرة غدا الى المغرب كل من عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف وكابتن الفريق غسان قبانى والمدير الفنى الجنوب افريقى ريتشارد ماكليمور واللاعبون عيسى ابو العلا ودين نعيم وادم الشامى ومحمد ابو العلا بينما يلحق بالفريق فى المغرب يوم الاربعاء المقبل نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة تيمور ابو الخير وبرفقته عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد عطاالله.

ويتدرب منتخبنا بالمغرب اعتبارا من بعد غد الاثتين ولمدة ثلاثة ايام قبل إنطلاق المنافسات و المقرر لها يوم 27 يوليه الجارى وتستمر ثلاثة ايام .

ويشارك فى البطولة العربية 13 منتخبا هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت وتونس والعراق ولبنان و فلسطين وليبيا بالاضافة للمغرب البلد المضيف.

كما يشارك منتخبنا الوطنى فى البطولة العربية الأولى للمحترفين للرجال والتى ينظمها الاتحاد العربى للجولف لاول مرة وتستضيفها المغرب ايضا خلال الفترة من 1 إلى 4 اغسطس المقبل .