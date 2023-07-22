السبت 22 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

دراجة نارية تنهي حياة شخص بالجيزة

دراجة نارية تنهي
دراجة نارية تنهي حياة شخص بالجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام دراجة نارية تروسيكل بجسده بطريق المريوطية بنطاق قرية بيدف بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق المريوطية بنطاق قرية بيدف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل ابلاغ مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية تروسيكل بشخص مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والتروسيكل المتسبب في الحادث وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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