لوجود تغير في خواصها الطبيعية.. إعدام 48 طن أغذية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ ٢٥ يوماً الماضية، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ٢٤٥٩ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط ٣٩٦ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت الحملة من إعدام ٤١ طن و ٧٤٤ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٦ طن و ٤٥٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٧٨٢ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٢٢٩٠ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.