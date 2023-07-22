حسين لبيب يرد على مرتضى منصور في تصريحات مثيرة

رد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك العام الماضي، على التصريحات التي أدلى بها مرتضي منصور، رئيس الفارس الأبيض، والذي صدر ضده حكمًا قضائيًا بعزله من رئاسة القلعة البيضاء.

بيان لبيب ردًا على مرتضى منصور

كتب لبيب عبر الصفحة الشخصية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "الزمالك أولاً، يبدو أن الصمت ترفعًا إلي حين جعل البعض يستمر أن يطال الكذب والتضليل ما لا يتصوره بشر ولا يمكن أن يدركه عاقل".

وتابع:"هذا ما أثار حفيظة الجمهور المحترم وخلق حالة من فقدان الثقة والإحباط وهو أيضا ما يدفعنا للرد على ما أثير مؤخرا عن الوضع المالي لنادي الزمالك حال تسليمه من اللجنة المعينة للمجلس الحالي وما أثير حول وجود مبلغ 69000 جنيه فقط هي كل السيولة المتوفرة".

وأكمل: "جاء ذلك عكس ما ورد رسميًا في محاضر التسليم والاستلام المذيلة بتوقيعات أعضاء لجنة الاستلام وممهورة بالأختام أيضا، والتي أفادت بوجود ما فاق 14 مليون جنيه مصري ما بين خزينة النادي وحسابات البنوك والتي لم يكن محجوزا عليها في حينه، بخلاف حساب العملات الأجنبية في هذه البنوك أيضًا".

بيان حسين لبيب

وأضاف لبيب: "كل ذلك جعلنا نعرضه الآن لاستجلاء الحقيقة ومخاطبين جمهور نادينا الأوفياء".

وأردف: "جمهور الزمالك العظيم، وكما عهدناكم جمهورًا راقيًا وواعيًا فإن القوة الحقيقية تستمد من أهلها بإخلاصهم وليس من محاولات يائسة لتشويه الآخر حتى وإن كان كذبًا".

وأختتم رئيس الزمالك السابق بيانه: "هذا استهلال وللحديث بقية تفوق ما تقدم بكثير، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وكان مرتضي منصور قد أكد في تصريحات بالأمس خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمقر النادي، أنه تسلم النادي من لجنة حسين لبيب وبها 69 ألف جنيه فقط، حيث قال:" "أنتم تريدون صفقات، ولكن من أين؟، وكيف تريدون البطولات؟ وتسلمت خزينة النادي من حسين لبيب وبها 69 ألف جنيه فقط".