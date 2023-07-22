خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية (شاهد)

خرج قطار أمريكي مكون من 25 عربة عن مساره قرب لوهافر بولاية مونتانا، ولم يرد أنباء عن وقوع أي إصابات، بحسب ما ذكرته صحيفة «هافر ديلي نيوز» الأمريكية.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظة انحراف القطار عن مساره

أكدت الوسائل الإعلام الأمريكية، أن 11 عربة من القطار خرجت عن مسارها، وكانت إحدى العربات تحمل موادًا خطيرة، لكنها لحسن الحظ لم تتسرب، لا يعرف موعد إعادة فتح حط السكة الحديد.

وذكرت أماندا فريكل، منسقة خدمات الطوارئ والكوارث في مقاطعة هيل، أن أطقم العمل ستعمل طوال الليل والأمل هو فتح القضبان مرة أخرى في وقت متأخر من اليوم.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخروج القطار عن مساره الذي تسبب في تعطل خط السكة الجديد الذي يمر به.

وفي سياق آخر، ذكرت إدارة شرطة بلدة وايتمارش الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قطار شحن خرج عن مساره شمال فيلادلفيا، مما أدى إلى إجلاء السكان وإخلاءالمنازل القريبة.

وكتبت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي: “تحقق خدمات الطوارئ في وايتمارش في انحراف قطار نورفولك الجنوبي عن مساره في قسم بليموث في بلدة وايتمارش.

زحدثت عمليات إجلاء احترازية في السكان والشركات الأقرب إلى مكان الحادث”.

وقالت الشرطة إنه ليس لديها أسباب لتوقع الحاجة إلى مزيد من عمليات الإجلاء.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات ولا خطر معروف على الجمهور، وفقا للشرطة.

ويعمل ممثلو نورفولك ساوثرن، بالإضافة إلى أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ التابع لإدارة السلامة العامة في مقاطعة مونتجومري في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن الشيء الوحيد الذي يتسرب من أي من عربات السكك الحديدية المعنية هو كريات السيليكون التي لا تشكل أي خطر على المجتمع.