محافظ الشرقية: "لا تهاون في إزالة محاولات البناء العشوائى"

وإنفاذ القانون على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات من دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء من دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفك شدة خشبية للدور الثالث العلوي بقرية الديدامون باسم المواطن "ا .س. ا" على مساحة ١٥٠ مترًا داخل الحيز العمراني وتمت الإزاله كاملة على نفقة المواطن، كما قامت الوحدة المحلية بالنوافعة بفك شدة خشبية للدور الثانى علوى بقرية جزيرة النص بالنوافعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق مع بالوحدة المحلية بالقطاوية، من إزالة لمبني بالدبش على مساحة 1 قيراط بقرية حنا مرهم باسم "أ.ع. س" وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، وتم إزالة لسور بالدبش على مساحة 30م طولى بالبر الشرقي، كما قامت الوحدة المحلية بأولاد سيف بإزالة مبنى مخالف بالطوب الأبيض على مساحة ٨٠ مترًا بقرية ميت ربيعة وتطبيق القانون على المخالفين.

ونجحت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، في فك وإزالة شدة خشبية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالعصلوجي وإنفاذ القانون على المخالفين.