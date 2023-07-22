انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى في تاريخه

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي خلال، يوم الجمعة، أن الدين الخارجي لروسيا انخفض منذ بداية عام 2023 بمقدار 25.9 مليار دولار، وبحلول الأول من أبريل 2023 بلغ 354.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في تاريخه.

روسيا

من جهة أخرى، ارتفع سعر صرف العملة الروسية (الروبل)، أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 15.30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار في البنك المركزي الروسي بواقع 35 كوبيكا ليصل إلى 90.85 روبل، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 61 كوبيك ليبلغ 101.83 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX في وقت سابق ووفقًا لبيانات بورصة موسكو، بنسبة 0.93 % ليصل إلى مستوى 2944.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.30 % ليصل إلى مستوى 1022.92 نقطة.

ويأتي ارتفاع الروبل مقابل الدولار واليورو فى البنك المركزي الروسي، نتيجة إعلان البنك المركزي الروسي المفاجئ في اجتماعه اليوم، عن رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مرة واحدة إلى نحو 8.5 % سنويًا.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة منذ 17 شهرًا، بعد أن تراجع تدريجيًا عن زيادة طارئة إلى نسبة 20 % في فبراير من العام الماضي، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو، وكان آخر خفض للفائدة إلى نسبة 7.5 %، في سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان مصاحب للقرار: "يبقي بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من مستوى 4 % في عام 2024 وما بعده".

روسيا: نجري محادثات حول تصدير الأغذية للدول الأكثر احتياجًا

الحبوب

قال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، إن روسيا تجري مفاوضات حول تصدير الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجًا بعد الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لكنها لم توقع بعد أي عقود.

وقال فيرشينين إن روسيا ملتزمة بخططها لتعويض هذه الدول عن الحبوب التي لن تتسلمها الآن بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي استمر عامًا وضمنت فيه روسيا عبور سفن تصدير الحبوب من أوكرانيا بأمان برغم الصراع الدائر بين البلدين، وأضاف فيرشينين "لم تُوقع بعد على اتفاقات في هذا الشأن".

وقررت روسيا هذا الأسبوع عدم تمديد الاتفاق للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب موقع سكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمّت الاستجابة "الكاملة" لمطالبها، وإلا فإن تمديد هذا الاتفاق "لن يعود له معنى".

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه "ندرس إمكان العودة إلى الاتفاق، ولكن بشرط: أن تؤخذ كل مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفذ بالكامل ومن دون استثناء".