مدربة التطريز في هن متواجدات لـ "الوفد": حققت حلمي وأسعى لتعليم جيراني

نجحت سيدات الدويقة وحي الأسمرات في خطف الانتباه لبداعتهن في مختلف الحرف اليدوية والصناعية المتنوعة بمجرد مشاركتهن في مشروع "هن متواجدات" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وهذا ما اكده الحفل الختامي لمشروع "هن متواجدات" لسيدات حي الدويقة والأسمرات من قبل جمعية جنات الخلود الخيرية بهدف التمكين الاقتصادى لأكثر من ٤٠٠ أسرة منهم وتأهيلهن إلي سوق العمل.

وعند السير في المعرض الختامي لـ مشروع "هن متواجدات" الذي يضم 250 سيدة من حي الدويقة والأسمرات لافت انتباهنا منتجات المتدربة حنان مصطفى، احدى المدربات لتفتح قلبها لـ "بوابة الوفد" وتحكي كيفية مشاركتها في جمعية جنات الخلود التى تحاكي تاريخ الحرف التراثية مثل الجلود والتطريز والمكرمية والسجاد و ديكوباج والعرائس.

وأكدت حنان مصطفي صاحبة 45 عامًا، أنها تقدمت لأشتراك في جميعة جنات الخلود لكي تنمى مواهبتها وتتعلم حرفة التطريز على الأقمشة والمفروشات لتساعد في دخلها الشهرى وتحقق ذاتها وتصبح إمرأة منتجة تفيد أسرتها والمجتمع وهذا ما كانت تتمنه منذ أكثر من 25 عامًا.

وأَضافت أن الجميعة وفرت لها جميع المعدات الخاصة بالتطريز وحصلت على 24 حصة في ثلاثة شهور لتعليم فن التطريز، لتصبح صنايعة مميزة في هذة الحرفة بعدما كانت لا تفقه عنه شيئًا، مؤكده انها تنتج كافة المنتجات الخاصة من التطريز على المفروشات أو الملايات أو مناديل كتب الكتاب تم تقوم بتطريزه على الطريقة البتامين أو التطريز البرازيلي لانه بارز على الأقمشة حسب ذوق العملاء.

وقالت: " مشاركتى في مشروع هن متواجدات وتعليمي لحرفة التطريز التي اعشقها منذ الصغر، احسسني بقيمة ذاتي وحققي لي أول احلامي فتح لي أبواب القدر واعطني قيمة بين أولادي وجوزي بعدما تركت دراستي منذ أكثر من 24 عامًا قبل الزواج، ليتحسن كثيرًا الدخل الأساسي لأفراد اسرتي، وإعجاب العملاء بتطريزي يغمر قلبي السعادة، وهذا ما يدفعني إلي العمل بالخارج لمن يطلب مني شغل أضافي وتسليم اعداد كبيرة للعملاء ".

أوضحت كيفية تطريز قطع القماش مثل المفارش و الرانر وملايات السرير مناديل كتب الكتاب، فهي تطبق ما يرغب فيه العميل، انها تبدأ برسم الرسمة المحددة عليه بالقلم الرصاص أو القلم الحراري على القماش ثم تختار نوع الخيط المناسب مع الألوان التى تستخدمه ثم تفرغ الرسمة لتصبح القطعه مزينة بدقة بتطريز ناعم ذا الألوان المبهجة.

وأشارت أن هناك أنواع متتعدة من التطريز على الأقمشة مثل إجور، ايتامين والبرازيلي المفضل لصاحبات الذوق الرفيع.

وأردفت أن حرفة التطريز من الحرف الهامة التي لا تندثر بمرور الوقت بالعكس فكلما مر الزمان كلما قيمته، وهي تبدع في تطريز المفروشات ومناديل كتب الكتاب التي لاقت إعجاب العملاء يوم تلو الآخر، لذا بتسعى لـ تعليم السيدات والفتيات هذة الحرفة لزيادة دخلوهن وتغيير حياتهن للأفضل بمجرد العمل في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن جنات الخلود هى جمعية خيرية غير هادفة للربح بدأت منذ اكثر من ١٦ عام تخدم منطقة حى الأسمرات ومنطقة الدويقة وتنوعت مشارعها بين التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال الحرف والمشغولات اليدوية و التعليم من خلال دار حضانة جنات الخلود بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية بكافة مناحيها من إطعام و كساء ،كفالة أيتام و كفالة طلاب علم وغيرها من النشاطات.