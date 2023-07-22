فعاليات مهرجان العلمين وأبرز حفلات النجوم (ِشاهد)

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي اليوم، وأبرز حفلات النجوم الليلة.

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أولى الحفلات الغنائية

وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أنه بالأمس كانت أولى الحفلات الغنائية ضمن البرنامج الحافل بالعديد من الفعاليات بالمهرجان للنجم تامر حسني، لافتة إلى أن مدينة العلمين بأكملها استمتعت بهذا الحفل.

ولفتت إلى أن الجمهور حرص على حضور الحفل، وكانت هناك أيضًا شاشات لنقل حفل تامر حسني من خلال شاشات ضخمة موزعة في شوارع العلمين الجديدة كلها.

الحفل التالي للفنان أحمد سعد

وأشارت إلى أن الفعاليات مستمرة والحفل التالي للفنان أحمد سعد ويليه حفل للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم وأيضًا حفل الموسيقار عمر خيرت وإليسا وغيرهم الكثير من المطربين.

وتابعت: "هناك أيضًا فعاليات وعروض واستعراضات مثل عروض الباليه وعروض فنية وتراثية، بالإضافة إلى عروض للتسوق من خلال المولات الموجودة في العلمين، فضلًا عن عروض الأزياء".